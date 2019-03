Detuvieron a un hombre que atacó a su expareja en Artigas: “Sacó un cuchillo, me dijo que me iba a matar y me empezó a acuchillar”

El hombre le propinó diez puñaladas, la golpeó y la mordió, según narró la mujer.

Ese domingo en el barrio Las Flores de Artigas, Claudia Costa, una mujer de 35 años denunció recibir diez puñaladas por parte de su concubino.

La mujer estuvo en pareja con el hombre por siete años y cuando se cortó la relación, el hombre acordó que se mudaría. No obstante, sobre las 19:30 del pasado domingo, el hombre atacó a la mujer con un cuchillo de cocina.

“Entró y me atacó a mordidas en el baño, primero a golpes en la cabeza, por lo que me sentí tonta y no sabía adónde salir. Ya no pude gritar, ni defenderme. Me arrastró por un pasillo hasta un cuarto, que es un metro y medio de distancia. Nos trabamos en lucha y me soltó la boca y pude gritar para pedir auxilio. Me tiró para arriba de la cama, tenía un cuchillo y me dijo que me iba a matar y me empezó a acuchillar”, narró Claudia Costa.