Divulgaron grabaciones telefónicas del abogado acusado de amenazar de muerte al fiscal de Corte

El abogado e inspector de la Policía retirado, Juan José Ayala, fue detenido este jueves en su casa, luego de un allanamiento. La medida se dispuso luego de que la Justicia obtuvo la grabación de una conversación telefónica entre el profesional y su mecánico.

“Estoy escondiendo el revólver, el .32 nuevo que tengo. Cuando yo amenacé a Díaz –no sé si sabías de eso– dije que era un comando y se cagaron, yo pedí que me hicieran un allanamiento así no me podían joder y guardé tanto el .32 nuevo, que no lo encuentro”, dijo el abogado a su mecánico.

“Lo metí en el gimnasio donde tengo los fierros y bolsas. Hoy estuvimos haciendo limpieza y no lo encuentro, deben estar cerca y ando con otro .22 que es de un coronel así que no tengo problema. Lo que pasa no se va a oxidar un arma nueva no se puede limpiar un poco”, agregó.

Al inicio de la conversación, Ayala relata que sufre pesadillas y que está deprimido, también lo relató en la audiencia donde dijo que sufre de depresión aguda.

Según la fiscal Mónica Ferrero, el mecánico declaró que no dio trascendencia a lo que le dijo de la amenaza de muerte a Díaz porque era una persona a la que siempre veía desanimada por estar sin trabajo y era recurrente el tema de las críticas al nuevo Código del Proceso Penal.

En otra grabación de conversación telefónica del abogado, este admite su fobia por el fiscal de Corte Jorge Díaz.

Las actuaciones se suspendieron porque la defensa del imputado presentó un recurso de inconstitucionalidad.