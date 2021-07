Dos de los detenidos por cargamento de cocaína en España niegan participación; "El negocio era otro", dijo abogado

Afirman que adquirieron las calderas porque el precio de venta en España es muy superior al que se compran en Uruguay.

Enrique Erramuspe, abogado de dos de los tres detenidos por la incautación en España de 1.000 kilos de cocaína provenientes de Uruguay, señaló que sus defendidos -un uruguayo y un argentino- niegan su participación en los hechos.

Los tres detenidos ofrecían las calderas dentro de las cuales se encontró la droga.

Erramuspe afirmó que, según el relato de los detenidos, adquirieron las calderas porque en España se venden a un precio muy superior al que se compran acá. "En Uruguay se adquieren entre US$ 2.000, US$ 6.000, US$ 8.000, y en España ya refaccionadas tienen un costo de alrededor de US$ 70.000", expresó. "El negocio supuestamente era ese y no otro", agregó.

El abogado insistió en que "ellos estaban en desconocimiento de que efectivamente dentro de las calderas se colocaría la cocaína".

Los hombres defendidos por Erramuspe son un uruguayo y un argentino que está radicado en Uruguay desde hace varios años, junto con su familia. El tercer hombre detenido no es defendido por Erramuspe, sin embargo el abogado afirmó: "Me apresuraría a aventurar que tampoco tendría ningún tipo de participación".

Según detalló el abogado, en el depósito ubicado en Montevideo en la calle Blandengues donde se realizó un allanamiento este martes se encontraron 84 ladrillos de cocaína. En ese mismo depósito habrían estado guardadas las calderas previo a ser enviadas a España.