Dos delincuentes coparon una casa en el barrio Lezica tras hacerse pasar por funcionarios de UTE

Los ladrones amordazaron a un hombre y se llevaron $10.000.

Dos delincuentes coparon una vivienda en el barrio Lezica tras hacerse pasar por funcionarios de UTE. Los ladrones amordazaron a un hombre y le llevaron $10.000. Los ladrones llegaron a una vivienda en Pinta y Gutemberg vestidos con mamelucos azules y cascos blancos.

Ambos se presentaron como funcionarios de UTE y así lograron entrar a la vivienda. "Vinieron dos personas vestidas de UTE, me dijeron que era por una denuncia, que querían pasar. Los hice pasar y fueron muy agresivos. Me ataron, me amordazaron", contó la víctima. "Yo vivo con mi madre y nos llevaron todo lo que había. No había más nada", lamentó.

En total, los delincuentes se llevaron $10.000 y algunas joyas. Luego, escaparon de la casa. A pocos metros de la vivienda quedó abandonado uno de los cascos utilizado por los asaltantes, que será periciado por Científica.

Los delincuentes llamaron a la víctima por su nombre cuando todavía, haciéndose pasar por funcionarios, pretendían ingresar a la vivienda. Ese elemento le dio la confianza al dueño de la casa, que les abrió la puerta sin dudar.

Los ladrones no exhibieron armas de fuego pero ataron con precintos a las víctimas y golpearon al hombre cuando en medio del robo logró zafarse. También le colocaron cinta en la boca para que no pudiera gritar por ayuda.

"Yo no les vi arma. Vi mucha agresividad, estaban fuera de sí, no era normal", detalló el hombre. Los delincuentes le decían que querían la plata." Tiraron y destrozaron todo, y lo que había era eso", cerró.