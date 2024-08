Dos delincuentes robaron una joyería en la ciudad de Canelones; el valor de la mercadería alcanza los US$ 20.000

Ingresaron por el techo, bajaron por una escalera antigua del baño y rompieron una puerta, realizando el robo en menos de un minuto.

Dos delincuentes robaron una joyería en el centro de la ciudad de Canelones, en la noche del pasado domingo.

Los delincuentes ingresaron por el techo, bajaron por una antigua escalera incrustada en la pared del baño y luego rompieron una puerta para acceder a la mercadería, realizando el robo en menos de un minuto. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad

Este lunes a la mañana el propietario y los empleados dieron cuenta de lo sucedido. "Cuando vinimos a abrir hoy de mañana encontramos que en la vidriera toda la parte de oro faltaba, mates y bombillas en oro, lapiceras, navajas, anillos", comentó a Telemundo Nelson Peluffo, propietario de la joyería.

El valor de lo robado puede andar por los US$ 20.000. "No tenemos seguro, como era el último año de actividad no hicimos el seguro por robo. Tenemos mucha impotencia y más a esta altura de mi vida, por acompañar a los empleados no he cerrado, pero ya no estoy para estas cosas", añadió.

Mediante las imágenes de la cámara de seguridad la policía de Canelones busca identificar a los dos delincuentes.