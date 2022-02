Durazno: para impedir la incautación de su moto, adolescente intentó prenderla fuego y tomó del cuello a la inspectora

La funcionaria había detenido al menor de edad por andar con caño tronador en su birrodado.

Una inspectora de tránsito de Durazno fue atacada este domingo durante su jornada laboral en la localidad de Villa del Carmen, según informó Alternativa Durazno y confirmó a Telemundo el presidente departamental de Adeom, Yamandú Coirolo.

Según relató el dirigente sindical, la funcionaria detuvo a un menor de edad que circulaba en su moto con un "caño de escape tronador" (dispositivo que se coloca para hacer más ruido al circular). Cuando le indicó que le debía incautar la moto, el adolescente intentó incendiar el vehículo rociándole combustible. En ese momento, la inspectora se interpuso, y el joven "la agarró del cuello, la quiso asfixiar".

"En ese ínterin actuó la hermana del menor, que agarró la moto y se la llevó. Ahí el muchacho la largó a la inspectora", contó Coirolo.

La funcionaria no presentó heridas de gravedad, más allá de la "afectación psicológica" y ya se encuentra trabajando, declaró el sindicalista, y destacó que la alcaldía y la intendencia realizaron rápidamente la denuncia policial.

Según indicó el dirigente sindical, el menor y su hermana están identificados. "Es un pueblo pequeño, son cinco o seis que andan con caño tronadores", dijo.

"Si no están con apoyo policial, es complicado para los inspectores hacer estas cosas. Ponerse en contacto físico, porque la gente anda armada, anda drogada. Les decimos que si no hay apoyo policial que no se metan porque están arriesgando la vida", sentenció.