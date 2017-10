Eduardo Bonomi indicó que sancionarán al policía que difundió rumores falsos a través de WhatsApp

El Ministerio del Interior advirtió sobre rumores falsos difundidos en redes sociales y varias personas declararon ante la Justicia.

Ahora es un policía el que reprodujo un rumor falso sobre una mujer que habría intentado secuestrar niños fuera de una escuela. El policía de la Seccional 24, que grabó un audio que su esposa difundió vía WhatsApp, fue separado de su cargo. El ministro del Interior Eduardo Bonomi se refirió a la situación:

“Hubo preocupación porque no era cierto, pero si lo fuera, lo que le corresponde a un policía no es colgarlo en las redes sin hacer la denuncia, cosa que no hizo. Por lo tanto, supongo que tendrá consecuencias, que dependerán de la administración y el sumario que se haga”.