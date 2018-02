El abogado de la familia de Brissa Gonzalez cree que condenarán al asesino en un máximo de cinco meses

El informe de la semióloga del Ministerio del Interior sobre el comportamiento del confeso homicida de Brissa González demostró que el individuo tuvo incongruencias entre lenguaje gestual y verbal. Sin embargo, a juicio del abogado de la familia de la difunta no exime al hombre de cargo alguno.

El informe semiótico fue pedido por la defensa del taxista Williams Pintos con motivo de atenuar su responsabilidad en el episodio que terminó en la muerte de la niña.

Así se refirió Juan Raúl Williman, abogado de la familia de Brissa González:

“El hecho de no recordar ciertos pasajes de tan grave episodio puede ser normal que no necesariamente atempera la responsabilidad. Hablamos de un delito de homicidio muy especialmente agravado, el fiscal pidió una concurrencia por un delito de privación de libertad. Estamos en los máximos de pena.

Entiendo que el informe de la semióloga no va a atemperar su responsabilidad.

El imputado recuerda el inicio, cuando toma contacto con la niña y el final. Dice no recordar lo que sucedió en el medio. El informe de la semióloga dice que no necesariamente es así. Tal vez lo recuerda y no quiere”.