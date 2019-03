El abogado del detenido por el caso Onrrubio considera excesivo que se le impute la figura de homicidio especialmente agravado

La defensa del involucrado consideró que 180 días de prisión preventiva también era "excesiva" porque no encontraron a la mujer desaparecida aún.

En medio del caso de Micaela Onrrubio, el abogado de la familia de la mujer dijo:

Además, Carmelo Arocha, el abogado del detenido habló tras la audiencia:

La medida cautelar me pareció excesiva en plazo de 180 días. Supongo que se debe a que no han podido encontrar a la señora, más allá de que se convocó a la alarma pública.

Me opuse a la figura de homicidio especialmente agravado porque no encontramos a la señora. No son suficientes las pruebas para que cumpla prisión. Que hayan encontrado sangre de la mujer en el auto de mi defendido no es suficiente.

Mi defendido estaba en la zona limítrofe entre Pintado y la zona aledaña.

Para nosotros, las escuchas de testigos no tienen valor jurídico. Los testigos estaban a una distancia que no podían percibir realmente si mi defendido estaba en el lugar.

Voy a estudiar el expediente. Hay algún testimonio que Fiscalía no ha citado, que quizás lo solicita la defensa.