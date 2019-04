“El cadáver no es el único elemento de prueba en una muerte violenta”: la investigación de Fiscalía por el caso Micaela Onrrubio

La mujer de 30 años, madre de dos niñas, tuvo una relación con el imputado a finales del año pasado pero había decidido terminar el vínculo.

La investigación realizada por Fiscalía señala que Micaela Onrrubio había empezado una relación con el hombre que ahora está preso a fines del año pasado. El vínculo terminó hace un tiempo por decisión de la víctima.

El día que la mujer de 30 años, madre de dos niñas, desapareció fue vista sobre las 19:30 horas en el auto del acusado en la Ruta Nacional 11 a la altura del Km 67.500.

Testigos declararon ante la Justicia que los vieron discutir afuera del vehículo y luego se escucharon tres disparos. Tres personas aseguraron que después de eso escucharon a la mujer gritar: “¡¿Qué hiciste?!”. Posteriormente vieron al hombre arrastrarla desde el alambrado del campo donde se encontraba caída hacia dentro el auto y emprende viaje por la misma ruta en dirección a la ciudad de San Jose.

En el auto del acusado se encontraron restos de sangre, a pesar de que había sido recientemente lavado, excepto en la parte del conductor. Faltaba una alfombra que luego fue encontrada junto al pantalón de Micaela Onrrubio en el paraje Carreta Quemada.

En el documento de la Fiscalía se explica que está demostrada la existencia del delito, aparezca o no el cadáver. “No puede legalmente ponerse en duda que se cometió el homicidio (…). El cadáver no es el único elemento de prueba en una muerte violenta. Por ello no se excluye la responsabilidad aun cuando no aparezca si de todas maneras se prueban los hechos”, concluye.