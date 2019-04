“El cuerpo de Micaela va a aparecer, pero hay un trámite que tiene que formular la familia para llegar a ese lugar”

Luis Orsi fue contactado por allegados a Micaela Onrrubio, el mentalista asegura que al momento de ser asesinada, la mujer estaba embarazada.

El 27 de marzo Luis Orsi se comunicó por email con la familia, luego que desde el círculo de Micaela Onrrubio le pidieran ayuda. A continuación el relato en entrevista con Telemundo:

Hice un diagrama que me llevó tres días porque cuanto más circula la fotografía de una persona desaparecida, se empieza a contaminar porque empezamos a sentir lo que mucha gente dice. Trabajé con esa foto y empecé a darles datos precios. El 15 de abril les mando un segundo informe y eso los convenció de que hoy yo estuviera acá y pudiera trabajar un poco más a fondo.

Ahora sería más bien estar abocados a la búsqueda, yo manejo un punto solo donde se encontraría Micaela, cerca de acá. Pero para no entorpecer a la Justicia no lo vamos a decir. Describí que Micaela estaba embarazada en el final fatídico que tuvo. Eso lo manejaba solamente la familia y el fiscal, a quien le pidieron una prueba en la sangre de las prendas. Están esperando el resultado. Pero la familia tiene indicios muy altos de que estaba embarazada.

Hoy me dieron una prenda de Micaela y fotos personales que no circulan en ningún lado para poder trabajar más profundamente. También trabajé con la foto del asesino y pude dar datos más precisos de situaciones y de su personalidad. No es un resentido social pero tiene cierto grado de problemas con la parte femenina, el 99 % del día no vivía de buen humor e incluso Micaela unos días antes de fallecer presentía que iba a suceder algo. La noche de la muerte de Micaela le pide que no la mate y le pide por las hijas, él dice dos frases muy malintencionadas y la mata.

Para que se entienda un poco, trabajo con una fotografía y empiezo a sintonizar a la persona. Ahí empiezo a escribir cosas. Llevo más de 40 años haciendo esto y ya sé cómo funciona. Yo estando en Argentina les señalé una situación específica. El cuerpo de Micaela va a aparecer, pero hay un trámite que tienen que formular ellos para llegar a ese lugar.