El cuerpo encontrado en el arroyo Timote pertenece a Carolina Escudero

Pericias de Policía Científica confirmaron que el cuerpo que apareció en el fondo de un pozo, tapado con piedras y calcinado pertenece a la mujer que estaba desaparecida desde el 11 de enero. Investigan femicidio.

La última vez que había sido vista Carolina Escudero fue el 11 de enero. El 12 de enero su ex pareja radicó la denuncia. Fue citado a declarar y tras relatar varias inconsistencias, la Fiscalía lo citó el jueves siguiente, 14 de enero, para interrogarlo. El hombre se ahorcó en una habitación de un tambo en donde trabajaba y vivía.

Allí comenzó la búsqueda de la mujer de 27 años en tres áreas que el hombre frecuentaba. Su cuerpo, tras varios días de rastrillaje, apareció este miércoles en un pozo del arroyo Timote, en Florida, muy cerca de unas ruinas turísticas del departamento.

El cadáver estaba calcinado, por lo que se debieron realizar pericias para determinar su identidad. En la tarde de este viernes se conoció que efectivamente se trataba de Carolina Escudero. El cuerpo tenía tres balazos. Las leñas con las que se incineró tenían pocos días de cortada, segun informó el subjefe de la Policía Nacional, Jorge Berriel, en conferencia.

Según informó la fiscal de Canelones, Patricia Bentancur, la investigación llevó a saber que la pareja había tenido problemas que habían llevado a discusiones, pero no hay radicadas denuncias previas en contra del hombre. Si bien la investigación "apunta a la ex pareja, no tenemos la investigación cerrada", dijo Trezza.