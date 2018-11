El fiscal Carlos Negro apeló la decisión de dar prisión domiciliaria por usar muletas a un delincuente que explotó un cajero

El hombre está detenido en su casa y utiliza tobillera electrónica.

Tras la explosión del cajero automático ubicado en la Avda. José Batlle y Ordóñez y Moltke, siete personas fueron detenidas e interrogadas en el despacho de la jueza Marcela Vargas. En ese momento, el fiscal Carlos Negro, pidió prisión preventiva para los siete individuos involucrados en el hecho.

Sin embargo, la defensoría señalo que uno de ellos, un joven que usa muletas por un accidente, no solamente no ameritaba prisión preventiva sino que no tenía posibilidad de haber participado en el hecho precisamente por usar muletas y no poder realizar grandes esfuerzos físicos.

La jueza finalmente decidió ponerle una tobillera electrónica, sin embargo el fiscal presentó su apelación ya que entiende que el sospechoso debe esperar el juicio tras las rejas.