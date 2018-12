El hijo de la mujer que apareció muerta en Durazno afirma que el principal sospechoso es cazador y conoce muy bien la zona donde lo busca la Policía

Se trata de Manuel Alejandro Malvarez Araújo, de 45 años.

El hombre que es señalado como el principal sospechoso de matar a su pareja en Durazno permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El hecho ocurrió en el paraje Las Cañitas. El hijo de la víctima dijo a Telemundo que el agresor es un cazador que conoce muy bien la zona.

Las autoridades buscan a Manuel Alejandro Malvarez Araújo, de 45 años, pareja de Mercedes San Juan. El cuerpo de la mujer apareció calcinado el pasado 27 de diciembre.

Luego del hecho, el hombre desapareció. La Policía lo busca en una zona de montes, donde presumen que se habría escondido.

“Él es cazador. Conoce muy bien el monte. También pensé que él se podría haber matado, pero no sé. Yo no estaba con ellos todos los días, las parejas tienen sus desacuerdos, pero no sé”, dijo el hijo de la fallecida.