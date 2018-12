El hombre que mató a su pareja en Rivera deberá cumplir una condena de ocho años de prisión

La Justicia llegó a un juicio abreviado para lograr el procesamiento del hombre. No se le tipificó femicidio por "dificultades probatorias".

El hombre confesó que había matado a Laura Cabrera, la mujer de 40 años que apareció calcinada dentro de un vagón de un tren de AFE en el departamento de Rivera.

Según las declaraciones que dio en el juicio abreviado al que se llegó, el hombre mantenía relaciones con la mujer, cuando en medio de un juego sexual, ella pidió que la tomara con el cuello. El hombre señaló que la muerte no fue intencional pero que se asustó y por eso quemó el vagón. La fiscal del caso, Mariana Alfaro explicó a Telemundo que este caso no configura femicidio. “Las evidencias y todos los hechos que surgían de la investigación no permitía la imputación de un delito de femicidio, o por lo menos la Fiscalía no hubiera podido probarlo en un juicio”, explicó la fiscal.

También Alfaro explicó por qué en este caso se pudo llegar a un juicio abreviado . “Pudimos llegar a un juicio abreviado en virtud de que se imputó homicidio simple y un delito de incendio y como los mínimos de esos delitos se encuentran por debajo de seis años de penitenciaría se puede acceder a esa vía procesal para obtener una condena”, expresó Alfaro.

El abogado de la familia de la mujer asesinada por su parte, mostró conformidad con el fallo y el acuerdo al que se arribó. “Estamos conformes con el acuerdo, era la única solución para darle justicia a este episodio tan lamentable. No es lo que un padre o la familia desea, pero ante esta circunstancia y las dificultades probatorias que habría en un juicio lo mejor fue este acuerdo”, expresó el defensor.