El ministro Eduardo Bonomi negó que haya policías que no están preparados para utilizar un arma

A raíz de la muerte de un turista brasileño a manos de una policía, comenzó la discusión acerca de la preparación de los efectivos.

El abogado de la mujer imputada por un homicidio ultraintencional del turista, dijo que no tenía capacitación suficiente para estar en la línea de fuego.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi respondió que eso es una estrategia de la defensa:

“Si el abogado elige el camino de decir que sucedió porque no tenía capacitación, me veo en la obligación de decir que eso no es así. El 20 % del tiempo destinado a la preparación de un policía, de un oficial, es para uso de armas. No son dos tiros”.