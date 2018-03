El policía asesinado por la ex pareja de la mujer que custodiaba estaba cubriendo a una compañera que se enfermó

En la Jefatura de Salto, Oldemar Avero, explicó en conferencia de prensa la versión de uno de los Policías que custodiaba el lugar:

Sintieron ruidos fuera de la casa, en el portón del costado. El policía Lemos sale afuera a ver qué estaba sucediendo, camina por el costado de la casa y ahí siente ruidos y disparos dentro del domicilio. Cuando vuelve por el frente se encontró con el compañero tirado y herido y el homicida que lo apunta y le tira un disparo. Él logra repelerlo, no sabe cuántos disparos hizo. Le logra dar en una pierna y reducirlo. Se encontraban en el living de la casa, donde en la puerta lateral está el dormitorio de la víctima. Estaban cerca de la víctima. Los Policías habían hecho el relevo a las cuatro de la mañana, tenían dos horas en servicio. La señora hizo la denuncia a las 17:30 del día anterior. Denunció a su ex pareja, que hacía un año que no vivían juntos, dijo que la violentaba y tenía malos tratos hacia ella. Enterada la jueza dispuso la detención en averiguación del victimario, pero no fue ubicado. La jueza se enteró y dispuso el requerimiento de la persona y la custodia de la víctima.