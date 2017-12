El policía que se suicidó con su arma le había ganado un juicio al Ministerio del Interior tras pasar 14 meses sumariado

Germán Devichenzi se graduó como policía en el año 2008. Tenía nueve años de servicio al 1º de diciembre, cuando se suicidó con su arma de reglamento en su casa, mientras estaba su mujer y su hijo.

Pocas horas antes, Devichenzi consultó a un médico general en el Hospital Policial y éste le había dado pase al psicólogo. Le dieron hora para un mes después.

Consultado al respecto, el ministro del Interior Eduardo Bonomi sostuvo que el policía había concurrido al médico por un dolor de espalda.

Según supo Telemundo, antes de ese día Germán Devichenzi fue derivado tres veces con un psicólogo en el Hospital Policial: una en junio, otra en setiembre y otra en noviembre de 2017.

En la de setiembre estaba trabajando, llegó tarde a su turno y le pidieron que volviera a coordinar. En la segunda también iba a llegar tarde por lo que evitó concurrir.

“Sé que Germán no tenía dolor de espaldas, pero si hubiera tenido, es la gota que derramó el vaso. Los suicidios de policías son bastantes seguidos. Están los protocolos, las normas, pero si Germán fue desbordado al punto que discutió con compañero en sala de espera y le dieron para dentro de un mes… aunque los protocolos estén, no funcionan”, aseveró Ana Frontán abogada del policía.

Sumariado y sin paga

El caso de Germán es aún más complejo. En el año 2012 estuvo preso por dos meses por abuso de funciones en un procedimiento policial. En ese período, no debían pagarle el sueldo y no lo hicieron. Fue sumariado a raíz del procesamiento. Pero luego de haber quedado en libertad estuvo catorce meses sancionado. Durante medio año no cobró su salario y el resto período cobró solo la mitad del sueldo.

Luego de ello, Devichenzi le inició un juicio al Ministerio del Interior por daños y perjuicios y se lo ganó. Según consta en el cedulón del Tribunal de Apelaciones, la Justicia entendió que “quedó acreditada la ilicitud en la retención de haberes, lo que determina la responsabilidad del accionado”, es decir, del Ministerio del Interior.

“Estoy convencida de que había una situación de estrés laboral que se arrastra desde los últimos cinco años, que obviamente incidió porque Germán no tuvo jamás ningún tipo de apoyo desde la institución. Apoyo psicológico por estrés laboral no hubo”, afirmó la abogada.

En marzo de este año Devichenzi participó en dos tiroteos en Cerro Norte.

Luego de ese episodio, su compañera policía fue certificada por estrés laboral y permanece en esa situación hasta ahora. Ana Frontán contó que el efectivo difunto había pedido certificación: