El propietario del apartamento de Cordón que se incendió perdió todo: “No quedó nada. Estoy con lo puesto”

A partir de este martes se realiza el realojo de los habitantes del edificio del Cordón que el lunes sufrió un incendio en un apartamento del cuarto piso.

El propietario del apartamento incendiado afirma que todavía no sabe cómo se produjo el incendio.

“Entré a la cocina vi que había fuego, traté de apagarlo, pero no pude: se propagó de inmediato y rápidamente. Había mucha cosa de plástico y demás. Yo vivo solo y me dedico a la parte de video. No me dio el tiempo de nada.

Tal vez yo cometí un error al usar los extinguidores, pero agarré la manguera y no salía agua. Tengo pérdida total, estoy con lo puesto. El fuego en el mío fue tan intenso que saltaron los revoques y todo. No quedó nada”.