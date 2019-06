El relato de Élida Ituarte: “Nunca me amenazaron, solo me pedían las llaves de mi casa”

La mujer de 80 años estaba acostada cuando notó que alguien había encendido las luces del living. Eran los fugados de Cárcel Central.

El relato de Élida Ituarte:

Estaba acostada y cuando veo que prendieron las luces del comedor mío, me levanté y vi a tres personas que me decían: “dame las llaves”. Yo les pregunté quiénes eran pero no me respondían.

Lo que me pedían eran las llaves, los fui llevando para allá. El mayor me pedía las llaves, los otros no hablaban. Yo les pregunté: “¿Cómo entraron?” pero nunca me contestaron. Estuvieron como quince minutos acá adentro, yo no encontraba las llaves por los nervios.

Cuando se fueron, bajé a Jefatura y le avisé al guardia que estaba en la garita de jefatura. Esto fue como a las once y media de la noche.

El que hablaba tenía un acento que no era de acá, era francés o italiano. Nunca me amenazaron ni nada, solo querían la llave de casa. Cuando encontré las llaves, abrieron y se fueron corriendo por las escaleras para abajo.