El robo de combustible, una modalidad frecuente en muchos barrios de Montevideo

Además de las perdidas por la nafta robada, las víctimas deben afrontar costos en pagar una reparación que parte de unos $ 2.000.

Se trata un robo silencioso. Sus víctimas muchas veces lo descubren recién cuando van cargar el tanque vacío, y ven como la nafta del surtidor se desparrama por el suelo.

El hurto de combustible se convirtió en una modalidad frecuente en distintos puntos de Montevideo. La Policía registra un puñado de esos casos, y ha llevado a la justicia a algunos de sus responsables.

Roque Carello es mecánico y este martes una clienta trajo su auto a reparar porque el vehículo perdía nafta. Cuando lo encontró se dio cuenta que la mujer había sido víctima de un robo.

"Cortan el caño con una trincheta, meten el caño pequeño directamente al tanque y por ahí sacan toda la nafta que haya", explicó Carello.

Telemundo hizo un relevamiento en varios talleres de Montevideo. En todos los casos habían realizado arreglos a caños de combustible dañados por delincuentes en los últimos dos meses. Algunos de ellos hasta tres veces en una misma semana.

Dayana Galañena es propietaria de un taller y recientemente también le robaron combustible de su auto.

"Me robaron a mí en la puerta de mi casa, me cortaron el caño y me robaron toda la nafta. Cada vez vienen más clientes", explicó Galañena.

El costo de reparación ronda los 2.000 pesos, pero puede fácilmente superar los 5.000 dependiendo del modelo del vehículo.

Otros comercios que notaron el aumento de estos delitos son los vendedores de repuesto. "Nosotros tenemos un promedio de cuatro o cinco mangueras por día seguro. Hay días que se supera esa marca, tenemos clientes que a veces en un mes le roban tres veces. Saben donde para y vuelven a hacer el mismo hurto", relató Daniel Albano, propietario de una tienda de repuestos.

Los modelos de autos más pequeños son los preferidos de los delincuentes. En algunos modelos faltan repuestos.