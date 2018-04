El testimonio de la madre que denunció el abuso de su hijo en una escuela de Flor de Maroñas: “No me devuelven al niño que dejé ese día”

Así habló la madre del pequeño presuntamente abusado con Telemundo:

“Denuncié a todas. Lo hice en la Fiscalía y en Primaria. Voy a seguir, esto no va a parar. Ellas son las responsables.

Me fui a trabajar, dejando adentro a mi niño, y cuando me encuentro esto me pregunto: ¿qué confianza puedo tener en la escuela cuando resulta que dejo a un hijo ahí y me lo terminan violando? No me devuelven al niño que dejé ese día”.