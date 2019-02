El testimonio de la vecina que alertó a la Policía sobre un atrincherado en Tres Ombúes: “la tenía con la boca tapada, atada y con un cuchillo en la garganta”

El delincuente de 28 años entró a robar en el apartamento de una mujer y la tomó de rehén. Un negociador de la Policía logró persuadirlo para que la liberara y se entregara.

Este lunes por la mañana en el Complejo CH 86 del barrio Tres Ombúes, un joven sorprendió a una mujer de 72 años en su casa. La amenazó con un cuchillo para robarle. Una vez dentro de su vivienda, la ató y comenzó a revisar la vivienda buscando dinero y objetos de valor que se pudiera robar.

Una vecina, referente del barrio, se arrimó al lugar al ver que algo extraño sucedía y fue una de las primeras en lograr socorrer a la mujer.

Al llegar la Policía al lugar intentaron sacar al joven de la vivienda pero este se resistió. Minutos después llegó el negociador del Ministerio del Interior, para tratar de disuadir al delincuente que saliera de la vivienda.

El joven, finalmente salió de la vivienda, fue detenido por la Policía y trasladado a dependencias de la zona cuatro de jefatura de policía de Montevideo.

El testimonio dela vecina:

El muchacho frecuentaba mucho acá, a veces conversaba con ella. Hoy de mañana un guardia me informó que el hombre había entrado en la casa de la mujer, la llamé pero ella no me contestaba.

Y empecé a mandarle audios. Yo le preguntaba: decime si te tiene ahí amenazada, pero ella no me respondía nada. Y volví a decirle: abrime porque yo sé que él está ahí adentro, avísame. Pero como él le había tapado la boca, ella no me podía hablar.

Después me dijo que él la tenía con la boca tapada, atada, arriba de la cama. Yo llamé al 911 y escuchábamos que él le decía: callate, callate. Y entonces llegó la Policía enseguida, porque saben que este es un complejo de viejitos y que los rastrillos vienen seguido.

Él primero decía que no iba a salir y que la tenía a ella con un cuchillo en la garganta. Después la dejó salir. Ella tenía una marca en la garganta, un golpe en el pecho y dos golpes en la cabeza. Estaba muy agitada así que la llevaron al Maciel.