El testimonio de un amigo de Williams Pintos: “No tenía idea de sus antecedentes ni su pasado”

Emiliano Altamiranda era compañero de Williams Pintos en el taxi, desde agosto del 2016, y se hicieron amigos de salidas y comidas compartidas. El último encuentro que tuvo con Pintos fue en la noche del martes 21, 36 horas después de haber asesinado a Brissa González.

“El martes vino, comió un asado con nosotros como si nada. Estaba muy tranquilo”, detalló Altamiranda.

El sábado anterior, Pintos salió a bailar pero decidió venirse antes.

“Me dijo que se había ido porque estaba lleno de gurises chicos”, explicó.

Un día le contó cómo era su relación con su expareja.

“Me dijo una vez que ella lo denunció por violencia doméstica. Me preguntaba: ‘¿Yo le puedo pegar a alguien?’ Y yo no sé. No lo veía con ese perfil”, contó.

Emiliano contó también cómo se enteraron que Pintos era la persona sospechosa de haber cometido el crimen de Brissa González.

“Fue a través de un grupo de WhatsApp que teníamos con él. Como él no había aparecido ese día, puse de título bromeando: ‘Todos con Williams’. A raíz de eso desperté la duda de un amigo que entró a ver en las noticias, donde salió lo del auto bordó, Marindia… ahí entré a sospechar yo. Vi el auto, miré la chapa que coincidía con la de su auto. No podíamos creer”, dijo.

Emiliano aparece en Facebook en una foto con él, en la única que se ve a Pintos acompañado.

“Soy el único desgraciado que aparece al lado de él, y la gente me está asociando. Nada que ver tenía. No tenía idea de sus antecedentes ni su pasado. Me estoy comiendo un garrón de costado increíble”, afirmó.