“Ella no integra ninguna colectividad gitana”, dijo el abogado de la acusada de asesinar a su expareja en Maldonado

La mujer es acusada de asesinar a su expareja el 9 de julio, un profesor de inglés de Maldonado.

Este jueves habló Julio Pereyra, el abogado de la presunta homicida del profesor de inglés asesinado el 9 de julio. Él sostiene que la mujer es inocente. Explicó de dónde recibe el dinero y cómo se sustentaba ella y su amiga, viviendo en una casa muy costosa.

También dijo que la mujer no tiene ninguna relación con un clan gitano, como se ha mencionado, porque si bien es hija de un príncipe gitano, nunca fue reconocida.

Pereyra dio detalles de lo que está padeciendo ahora la mujer en la cárcel y también sostuvo que tiene problemas de salud:

“Mi defendida tiene una medida cautelar de prisión preventiva por 90 días la cual cesa automáticamente el 13 de octubre, o sea que entonces quedaría libre, sin perjuicio de que la investigación va a seguir, de cara al juicio oral”.

“Nosotros vamos a ofrecer pruebas. Ella manifiesta que no tiene nada que ver. Es más, ella tiene un problema de salud, nunca está sola, siempre está acompañada por su pareja o su amiga. No maneja ningún vehículo, no sale a la calle, hay días que pasa todo el día en la habitación”.

“Ella trabajaba para el empresario extranjero dueño del chalet, como hay muchos caseros que trabajan acá. El empresario tiene esa mansión y hay que hacerle el mantenimiento. Ella es su amiga y estaba contratada por esta persona”.

“Si bien ella es conocida como ‘la gitana’ y es hija de gitanos, ella no tiene contactos con su padre y no integra ninguna colectividad gitana”.