“Ellos dicen que hay que perdonar al homicida porque Dios hace justicia”

La abuela de la joven prometida de Oviedo habló con Telemundo:

Faltaban doce días para el casamiento. Tenían todo, la gente invitada. Ellos tenían todo proyectado, muchas ilusiones. Una pareja que en toda mi vida no he visto como se amaban. Para mí era mi nieto, y él me decía abuela. Ellos eran muy creyentes, una fe al señor que todavía yo terminé aprendiendo con ellos. Ellos dicen que hay que perdonar, mirá que es difícil. Dicen que hay que perdonarlo porque Dios hace justicia. A mí me cuesta la palabra perdón, porque a mi pobre nieta le va a costar muchísimo salir de esto y llegar a amar como amó ahora.