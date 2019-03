En Artigas marcharon por el femicidio de Rosana Batista: “le rendimos homenaje a una mujer luchadora y trabajadora”

La joven fue asesinada por su ex pareja, con quien tenía dos hijas de ocho y diez años.

Una de sus mejores amigas, Karine, habló sobre la historia de vida de Rosana:

La recuerdo como una mujer humilde, muy trabajadora. La conocí porque soy funcionaria del Ministerio de Vivienda y ella entró a un programa de autoconstrucción, pasó dificultades para conseguir su terreno y mientras hacía los papeles tuvo la inteligencia de hacer el curso del albañil en la UTU. Se hizo su casa de ladrillo desde los estribos de herrería, todo. Hicimos una gran amistad, por eso hoy le vengo a rendir homenaje a una mujer luchadora, trabajadora, dedicada a su familia, amante de los animales como ninguna. Una persona que siempre estaba positiva, siempre con una sonrisa. Estoy acá para rendirle homenaje a una gran mujer, que nos dejó un legado de fortaleza y una casa a sus hijas hecha con sus propias manos.

La mujer contó también sobre el vínculo de Rosana con su homicida y ex pareja: “En mi última conversación hace quince días, ella me dijo que tenía miedo al respecto de su casa. Me contó que estaba siendo amenazada, pero no quiero contar más porque son cosas privadas. Estaba separada desde finales de noviembre, principios de diciembre. Tenía varias amenazadas por Whatsapp y se había incumplido la orden de alejamiento”.

Marisol Álves, miembro de la Colectiva Feminista de Artigas, expresó: “Es una mujer que fue víctima del machismo y de un sistema machista”.