Encontraron el cadáver de un hombre en el patio de una escuela de Durazno

Se trata de un hombre mayor de edad.

Este domingo por la noche apareció el cadáver de un hombre en el patio de la escuela pública número 9 de la ciudad de Durazno, informó el medio local Alternativa Durazno y confirmó a Telemundo el jefe de Policía departamental, Germán Suárez.

El cuerpo sin vida fue encontrado sobre un banco de un patio. La Policía recibió un llamado que reportaba que había una persona sin vida en ese centro educativo ubicado en Batalla del Rincón y Pedro Larrique.

En conferencia de prensa indicó que una vecina vio el cuerpo en el predio de la escuela y llamó a la Policía. Inmediatamente, y en conjunto con una emergencia médica, constataron el fallecimiento. Suárez detalló que el hombre era mayor de edad.

A su vez, sostuvo que por la inflamación que tenía y las moscas que había en la zona, "se puede hablar que el cuerpo hacía unas 48 horas" que estaba en el lugar.

El cuerpo será sometido a estudios forenses para determinar las causas de su muerte. "No lo tenemos identificado. No sabemos si se trató de una muerte violenta o no", apuntó el jefe.