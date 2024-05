Encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición y mutilado en un descampado del barrio Casabó

Ahora las pericias forenses y el trabajo fiscal serán claves en el avance de la investigación.

Este sábado en la tarde fue encontrado un cuerpo en avanzado estado de descomposición y mutilado en un descampado del barrio Casabó.

Según pudo saber Telemundo, el cuerpo fue hallado en un predio cercano a la calle Gambia, cerca del Polo Logístico de Puntas de Sayago.

Tras ser alertados del hallazgo, al lugar acudió personal de Policía, de Homicidios y también de Prefectura (dada la cercanía con la costa montevideana).

Hasta la zona se acercaron personas que aseguraron ser familiares de la fallecida: aseguraron que se trataría de una mujer de 29 años que está desaparecida desde hace 15 días.

No obstante, hasta el momento no se pudo confirmar la identidad de la persona. Los primeros análisis en el lugar no lograron determinar cómo se dio la muerte porque lo en principio se maneja como muerte dudosa.

