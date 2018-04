Encontraron una carta que habría escrito el doble homicida de Quebracho: se fue a Argentina y se arrepiente de lo que hizo

La carta apareció en la escuela 75 de Quebracho. Sobre ella había una cadena de plata con una cruz.

El mensaje dirigido a Valeria, su expareja, afirma que llegó allí el miércoles, el mismo día en que mató al policía a su exsuegra.

“Soy Martín Bentancur”, se puede leer en la primera línea.

Luego escribió:

“No sé por qué me dejaste, te di todo, china, todo lo que me pedías yo te lo daba, dejé todo por vos. Me mataba trabajando para que no te falte nada”.