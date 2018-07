Explotaron un cajero a una cuadra de la Seccional 4ª de Las Piedras

Los rastos de pintura que quedaron en la vereda confirman que el sistema se activó con la explosión.

A solo una cuadra de la Seccional 4ª de Las Piedras, un gran estruendo a las 4:45 de la mañana despertó a los vecinos.

“Se sintió todo, me tembló la cama, fue fuerte. Miré por la ventana y cuando vi que venía la Policía para acá y no vi ningún accidente en la esquina, me imaginé que era el cajero”, relató un vecino.

Según un empleado que se encontraba en el depósito, los ladrones eran tres encapuchados, que con un marrón rompieron la doble puerta del supermercado ubicado en Lavalleja y Francisco Soca, donde se encuentra el cajero.

Con una batería que quedó en el lugar realizaron la explosión y huyeron en un auto oscuro con cinco bandejas con un monto de dinero aún no determinado.

Sin embargo, el cajero tenía sistema de entintado y los billetes no tendrían valor.

Los rastos de pintura que quedaron en la vereda confirman que el sistema se activó con la explosión.

Ni la cercanía de la Seccional ni el hecho de que el cajero había sido trasladado al interior del supermercado logró disuadir a los delincuentes.