Familiares de ocho heridos en el accidente del ómnibus turístico en Brasil viajaron a Porto Alegre

Un grupo de los involucrados en el accidente ya se embarcó rumbo a Uruguay, informó el embajador uruguayo en Brasil.

Tras el accidente de tránsito de un ómnibus turístico que partió de Montevideo a Florianópolis en el que murieron dos personas y 15 resultaron heridas, Telemundo contactó al embajador de Uruguay en Brasil, Gustavo Vaneiro:

Este domingo embarcó un grupo y mañana lunes embarca otro. Creo que ya termina eso. Unos 15 o 20 ya partieron. Lo que pasa es que hay ocho heridos que van a quedar.

Entiendo que ninguna está en situación extremadamente grave, pero hay unos lastimados seriamente. Hay familiares que ya están en Porto Alegre.

Lo prioritario era embarcar a gente que estaba en estado de shock y asegurarse de que los heridos estén adecuadamente cuidados y vuelvan lo antes posible.

Después está el tema del repatriado de los cuerpos.

No me han dicho nada sobre las causas del accidente. Era una ruta medio peligrosa, aunque hace tiempo que no se registraban accidentes como estos.