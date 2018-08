Familiares de un hombre fallecido por un paro cardíaco entregaron videos a la Justicia tras denunciar penalmente a una emergencia privada por omisión de asistencia

La ambulancia fue parada en la calle luego de que el hombre cayera pero no obtuvo autorización para prestar asistencia.

Familiares y amigos de Marcelo Lachaga, quien falleció este martes jugando al fútbol en un cantero de la avenida Centenario, se concentraron en Las Acacias. Realizaron una denuncia penal luego de que médicos en una ambulancia detenida en el lugar no prestaran servicio. Victoria García, una de las denunciantes, narró lo sucedido:

Los chicos jugaban al fútbol practicando porque están haciendo un cuadro para la liga del barrio. Sucedió que se desmayó, se acercaron a asistirlo, vieron que no reaccionaba, se acercaron los chicos de la estación de servicio y vecinos. El muchacho falleció por la inasistencia de la doctora. Pasaron varios vehículos que no prestaron atención. Los chicos ven que pasa la ambulancia y se tiraron adelante para que frenara. Le dijeron a la doctora si podían asistirlo. Si los chicos hubieran querido ser violentos, en ese momento los podrían haber agarrado y bajado. No lo hicieron porque pensaron en su amigo.

Cuando la ambulancia se va, uno de los sobrinos del que estaba ahí le pegó un piñazo a la ambulancia. En la desesperación, ¿quién no lo haría?

Le hicieron masaje cardíaco, también paró una muchacha que estudia para ser oficial, que prestó asistencia. Habló con la ambulancia para asistirlo porque se estaba muriendo. Le dijeron que no podían hacer nada, que precisaban una autorización. La ambulancia estaba parada. Era de Emergencia Uno, pero trabajaban para Médica Uruguaya. Les dijeron que no tenían que dar asistencia y se fueron.

Esto está en manos del juez, llevamos los videos e imágenes.