Femicidio en Paysandú: joven decidió terminar la relación, el hombre gritó “te vas a morir”, buscó un arma y la asesinó

El homicida tenía una “personalidad muy rígida, donde la mujer debe acatar lo que el hombre dice”, relató el fiscal.

El fiscal Carlos Motta y el jefe de Policía de Paysandú, Eduar Alvez brindaron este jueves una rueda de prensa con los detalles del femicidio y posterior suicidio que se produjo este miércoles por la tarde en Beisso, una pequeña localidad ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Paysandú.

Motta relató que el joven de 20 años y la menor de 16 eran pareja hacía un año y medio. La pareja convivió hasta que pocas horas antes del crimen la mujer decidió terminar la relación y se fue a la casa de su hermana que vivía en la misma localidad.

El sujeto fue hasta la casa para “llevársela de vuelta a la casa”, relató Motta, pero ante la negativa de la adolescente, el hombre amenazó a ella y a su hermana diciéndoles “vos te vas a morir”. “No fue tomado en serio. Fue como diciendo, 'morite'. No llamaron a la Policía ni se encerraron. Siguieron con su vida normal y no pensaron nunca que él iba a buscar el arma”, relató.

El joven volvió a su casa, tomó un rifle calibre 22 que es propiedad de su padre y volvió a la casa de la hermana de su exnovia. Dentro del lugar le efectuó dos tiros, uno en la cabeza y otro en la mano. Salió de la casa y se disparó en la cabeza.

“En ese momento la hermana estaba colgando la ropa. Si la hubiera cruzado probablemente no estaría viva tampoco por lo radical del homicida”, especuló Motta.

Consultado sobre el perfil del homicida, el fiscal dijo que tenía un “comportamiento de control, de dominación de la joven”.

“Sin ser psicólogo, por los años de experiencia en estos casos, es un típico caso de celotipia: desconfianza excesiva con la pareja. Empezás a introducir en tu mente situaciones irreales de posibles infidelidades que llevan a ejercer actos de presión a tu pareja”, declaró.

Además, dijo que tenía una “personalidad muy rígida, donde la mujer debe acatar lo que el hombre dice”.

Con respecto a la menor, contó que había tenido “algunos problemas familiares”, especialmente con la madre, y que había encontrado en otros familiares y en su pareja “una válvula de escape”. La convivencia de ambos era consentida por ambas familias.

“Ayer le contó a la hermana que había una situación de maltrato por parte de él. Si bien no había golpiza, había una presión psicológica excesiva, un control, una presión y un intento de dominarla e impedir que llevara una vida normal, tal como mantener un contacto fluido con familiares y ponía condiciones de su horario de estudio”, explicó Motta.

El fiscal también realizó una reflexión sobre las situaciones de celotipia. “Uruguay tiene un problema y es que todo el mundo se prepara para estar en pareja y para casarse, pero nadie está preparado para la separación. Estos casos de celotipia son situaciones donde el hombre tiene intolerancia a la frustración de las pérdidas. No acepta el 'no' de la mujer y hay una frustración que lo enloquece. La mujer demora en decirle 'no' al hombre, en leer la situación de maltrato y ponerle un freno. Cuando la situación avanza, el tipo cree que tiene la situación dominada y quiere imponer su decisión. En este caso, la peor de las decisiones”, dijo.