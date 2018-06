Fiscal Gómez aclaró que al joven asesinado en el Prado “no le faltaba ninguna pertenencia”

Pericias forenses indicaron que el fallecido recibió un solo disparo a menos de medio metro.

A Mateo Urtiaga lo mataron a las 2:00 del sábado en Lucas Obes y Buschental, a pocos metros de la residencia particular del presidente Tabaré Vázquez. Regresaba caminando de la casa de su novia y fue sorprendido por una persona en bicicleta.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que el joven se asusta cuando ve acercarse al atacante, y que el agresor va directamente hacia él.

El fiscal Juan Gómez informó a Telemundo que la autopsia determinó que recibió un solo disparo, hecho a no más de 50 centímetros, con entrada de la bala por el cuello y salida por el tórax.

“Quiero descartar alguna información que me atribuye haber afirmado que no fue una rapiña. Lo que dije es que, si el móvil fuera una rapiña, no se consumó. No le faltaba ninguna pertenencia, ni el celular o el dinero”, aclaró el fiscal.

Gómez confirmó que el joven fallecido tenía una formalización de este año por portar arma de fuego en lugares públicos.