Fiscal pidió cese de detención y 120 días para seguir investigando a policías que mataron a un hombre

De cualquier manera, los cinco funcionarios policiales que estaban detenidos continúan manteniendo la calidad de indagados.

Los cinco funcionarios policiales fueron puestos en libertad con medidas cautelares: no se puede acercar a la víctima (hija del asesinado) ni tener ningún tipo de comunicación con ella, tener domicilio constituido y no salir sin previo aviso y no pueden salir del país sin autorización de la Justicia.

Los primeros reportes técnicos revelan que el cuerpo tiene cinco impactos de bala y que estos funcionarios que permanecían detenidos fueron quienes dispararon. Los que recuperaron la libertad lo hicieron porque de la investigación no surge que hayan disparado.

También surgieron contradicciones en las declaraciones de los funcionarios y la hija de la víctima. Los policías afirman que recibieron su autorización para ingresar a la vivienda y ella asegura que no los autorizó.

Los policías son investigados por el episodio en que fue abatido un hombre que los amenazó e hirió a una funcionaria policial con un machete. En primera instancia habían sido once los detenidos.

Los once policías habían sido detenidos una vez finalizado el operativo que había comenzado poco más de una hora antes de su detención. Sucedió en la zona del Cerro cuando un grupo de efectivos realizaba controles vehiculares. Un automóvil marca Nissan pretendió evitar dicho control.

Los efectivos que estaban en el operativo comenzaron una persecución que se intensificó cuando a través de las comunicaciones con el Centro Comando Unificado se determinó que el vehículo en el que viajaba esta persona estaba requerido por hurto.

La persecución finalizó en la zona de Martín José Artigas y Mirunga, en el Paso de la Arena, donde el hombre vivía. Éste se bajó del auto ingresando a su vivienda, donde con una cadena comenzó a amenazar a uno de los efectivos policiales. Luego volvió a entrar a la casa, tomó dos machetes y comenzó a agredir a una funcionaria policial a la que le causó varias heridas.

Personal policial en apoyo comenzó a disparar contra el agresor, un hombre de 41 años de edad. El hombre fue abatido por los policías.