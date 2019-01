Fiscalía intenta ubicar a la joven presuntamente abusada por tres jóvenes en un camping en Valizas

La fiscal del caso explicó que primero se la quiere ubicar para corroborar la denuncia hecha por terceros.

La fiscal Valentina Sánchez está a cargo de la investigación sobre un presunto abuso de tres jóvenes a una mujer en un camping de Valizas el 31 de diciembre.

Los jóvenes sostienen que la mujer accedió a participar de una fiesta sexual con ellos. La fiscal Sánchez habló del caso:

Tomé conocimiento de una denuncia por abuso, pero no hemos ubicado todavía a la víctima. La denuncia la hizo una tercera persona. Ella estaba en un camping y fue abusada. No fue a un centro de salud y no podemos ubicar a la víctima. Es importante poder ubicar a la víctima.