Fiscalía pedirá imputar a un delincuente de 22 años por el asesinato del gerente de Ta-Ta de Parque Rodó

El criminal se encuentra en prisión por otras rapiñas.

La fiscal de Homicidios solicitará imputar a un delincuente de 22 años sospechoso de asesinar al gerente del local de Ta-Ta de Parque Rodó en mayo de este año.

Marcelo Demestoy tenía 56 años y era el gerente de esa sucursal ubicada en las calles Figueira y Maggiolo.

El 31 de mayo en la tarde dos delincuentes llegaron en una moto al supermercado e irrumpieron en el lugar, donde había varios clientes y trabajadores.

Uno de los criminales, de 19 años, fue hacia una caja registradora y robó unos $4.000. El otro, de 22 años, se dirigió al fondo del local y golpeó al guardia de seguridad en la cabeza con un arma.

De acuerdo a la investigación policial, al pegarle con el arma, ésta se disparó y esa bala impactó en la cabeza de Marcelo, que estaba a pocos metros del delincuente.

Ambos rapiñeros fugaron en la misma moto en que llegaron.

Durante semanas la Policía realizó diversos trabajos de inteligencia para dar con los sospechosos, pero no daban con su ubicación. Uno de ellos, el de 19 años, estaba identificado por las cámaras de seguridad. Del otro implicado, de 22 años, no se tenía certeza de su participación. El 12 de junio se avanzó en la investigación del caso y esta persona de 22 años fue detenida. Pero el arresto no fue por el crimen de Marcelo porque faltaban pruebas para vincularlo. Fue detenido por otras rapiñas por las que era buscado y que cometió el 24 de enero y el 3 de febrero de este año en otra cadena de supermercados.

El mismo día que apresaron a este hombre, el otro delincuente, de 19 años y que sí estaba identificado, fue encontrado muerto y semicalcinado en una zona descampada de Melilla.

Con el principal sospechoso del asesinato en prisión, la fiscal Adriana Edelman en conjunto con investigadores de Zona I y Hechos Complejos siguieron buscando elementos para vincular a este delincuente con el crimen de Demestoy.

Este viernes, según informó El País y confirmó Telemundo, ya con elementos en la carpeta, la fiscal solicitará imputarlo por homicidio muy especialmente agravado por haberse cometido para consumar otro delito, la rapiña. También pedirá que se tipifique el delito de rapiña especialmente agravada por el uso de arma de fuego. Además, buscará imputarlo por lesiones personales que le provocó al guardia de seguridad.