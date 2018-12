Fue identificada la mujer que apareció muerta semisumergida en el arroyo Pantanoso de Castro

Era oriunda de Sarandí Grande pero vivía hacía años en Parque del Plata, tenía 38 años y tres hijos.

A través de la huella digital se pudo identificar a la mujer cuyo cuerpo fue hallado semisumergido en el arroyo Pantanoso de Castro. Fue identificada con las iniciales G.C.C. de 38 años.

Era oriunda de Sarandí Grande pero se había ido junto a familiares hacia el este del país. Tenía tres hijos. En los últimos años se radicó en Parque del Plata en Canelones.

La autopsia no pudo establecer las causas de su muerte. Sin embargo, las autoridades policiales descartan el suicidio. Actualmente la fallecida no tenía pareja. La Policía continúa investigando el caso, que no tiene a ninguna persona detenida.