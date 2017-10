Gustavo Zerbino: “se peleaban por subir al avión”

El sobreviviente del accidente de los Andes fue testigo del accidente áereo en Playa Pascual.

“Estábamos conmemorando los 45 años de vida, 45 años de toda una historia para ambos clubes y se produjo un trágico accidente, que realmente nos entristece y nos hace vivir un momento muy, muy triste”, dijo Julio César Lestido, presidente del Old Christians.

Gustavo Zerbino estuvo presente en el asado. Contó que mientras se encontraban en la playa, como forma de agasajarlos, el piloto aterrizó su avión. “Ahí se peleaban para subir, y él ganó la pulseada y subió. Tenemos fotos de él riéndose”, contó a Telemundo.

Luego de la caída, los tripulantes del avión salieron a la superficie y comenzaron a nadar. “De repente de las dos cabezas quedó solo una. Llegaron al piloto, lo sacaron hacia afuera. Dijo que él se había sacado los zapatos y la ropa, y que el otro no pudo y se hundió. Lo buscó dos veces, tres veces. Los que fueron nadando no lo encontraron. Terminó toda una fiesta maravillosa en una tragedia no deseada por nadie”, relató Zerbino.

El presidente del Old Christians agradeció a los grupos de búsqueda. “Ayer eran las doce de la noche y los buzos de la Armada estaban sumergidos en las aguas del Río de la Plata. Además de hacer su trabajo nos estaban ayudando emocionalmente y eso fue muy importante”, dijo Lestido. Destacó también que Artagaveytia es un piloto sumamente experimentado.