Habló Ana Karina, la novia del policía asesinado: “es como que te arrebataran un pedazo del corazón”

Ana Karina Breberman, la prometida del joven policía que fue asesinado en Quebracho, contó a Telemundo cómo fueron los inicios de su relación:

Cuando empezamos nuestra relación con Juan, que fue hace ocho mesas atrás más o menos, cuando él se iba a trabajar de noche yo no dormía. A veces le mandaba un mensaje y no me respondía y me desesperaba. Él me decía que me quedara tranquila, que él estaba bien. Realmente con el paso del tiempo quedé confiada de que no le iba a pasar nada, no sos consciente de que al ponerse ese uniforme estaba arriesgando su vida por otras personas. Estábamos en uno de los momentos más hermosos para nosotros, que era empezar realmente la vida juntos porque él vivía en Paysandú y yo en Salto, además trabajaba en Quebracho entonces no nos podíamos ver mucho, nos extrañábamos. Estábamos esperanzados que al casarnos íbamos a poder iniciar esa vida de felicidad juntos.