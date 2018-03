Habló el padre de la mujer asesinada por su ex pareja en Salto: “yo estuve dispuesto a matarlo”

Elbio Costa, el padre de la mujer que fue asesinada junto a su custodia por su ex pareja, habló con Telemundo sobre los hechos:

Sentí la discusión y los balazos. Vi que la cosa era grave, vine a llamar a la Policía. Vinieron enseguida. Estuvo un rato esperando en la parada del ómnibus un rato sentado y entró por el frente no por el fondo. Todo esto fue a las 7:00. Él era problemático, y ellos discutían como cualquier matrimonio discute pero nunca había pasado nada. A nosotros nos tenía idea, a mí me había amenazado varias veces. Yo le dije que me había matado a las gallinas, él tiró veneno. Yo le dije, ‘mirá si pasa una criatura y agarra eso’. El tipo era malo. Yo tuve altercados, yo estuve dispuesto a limpiarlo, no lo maté porque no salía a la calle. A mí me da rabia, llegó a comandar el barrio. Yo hace más de cuarenta años que estuve acá y nunca tuve problemas. Él hace un año que estaba acá.