Habló la docente que presenció la violencia en el centro UTU de Colón: “Puse todo lo que pude para que no se la llevara”

Cuando la joven de 16 años fue sacada a la fuerza por su padre de la UTU de Colón, una docente estaba junto a ella.

La joven le contó a la educadora que su padre la abusaba y golpeaba. Ambas esperaban a que una tía llegara a la institución en calidad de referente. Sin embargo, quien llegó fue el padre. Así lo contó la docente:

“Se la llevó un tipo de dos metros, que pesa 100 kilos. Me puse adelante, me empujó y tiró. No tuve chance de poder retenerla. Si lo hacía capaz que la que estaba indagada o procesada por retener una menor era yo. Nos deja en situación de desamparo total.

En realidad puse todo lo que pude para que no se la llevara. Siempre confiamos en la palabra de la chiquilina. Para mí dijo la verdad, y es lo que me voy a quedar”.