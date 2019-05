Habló la hija del comerciante asesinado a golpes en Salto: “La casa estaba dada vuelta”

"Era un hombre excelente. Era presidente del barrio", dijo el hombre que encontró el cuerpo.

Un comerciante de Salto fue asesinado a golpes en su casa. Quienes cometieron el asesinato también robaron pertenencias de valor y dinero que el hombre tenía.

La víctima, un hombre de 70 años de edad, tenía un negocio al frente de su casa ubicada en el pueblo de Villa Constitución.

Así habló la hija del hombre asesinado:

“Mi padre era apicultor, comerciante, jubilado, referente del barrio. Contribuía mucho con el barrio.

La Policía no me ha dado novedades. Le hicieron una autopsia, pero todavía no hay un informe.

La casa estaba toda revuelta. Le desaparecieron los documentos junto a dinero que portaba. La casa estaba dada vuelta”.