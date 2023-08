Hombre torturado en Ocean Park llegó a un acuerdo con sus agresores, que deberán pagarle US$ 12.000

En cambio, a los acusados, que son tres hombres y una mujer, se le extinguen los delitos.

Gabriel Pérez, un hombre que denunció que un grupo de personas lo torturó acusándolo de robar en Ocean Park, llegó a un acuerdo reparatorio este miércoles con sus agresores tras haber denunciado el hecho.

Los cuatro agresores, tres argentinos y un uruguayo, deberán pagarle US$ 12.000 a la víctima. A cambio, a los acusados, que son tres hombres y una mujer, se les extinguen los delitos. Los indagados eran acusados de violencia privada y lesiones personales; además, a uno de ellos se lo investigaba por los delitos de simulación y calumnias.

En su relato, Pérez contó que fue abordado cuando transitaba en bicicleta por una de las calles del balneario. “Una camioneta argentina, en la que iba una señora, me cierra la calle, y me apunta con el dedo diciéndome ‘vos sos un ladrón’. En ese momento, aparece otra camioneta argentina con tres hombres. Se bajaron, me sacaron de la bicicleta, me tiraron al piso, uno me agarró de las piernas y otro de los brazos. Mi cara estaba mirando al piso y había agua, así que me metían la cabeza adentro del agua y me decían ‘¡hablá, hablá, vos tenés que saber!’”, apuntó.

Una vez fue llevado a la comisaría por los agresores, Pérez fue interrogado por la Policía de Maldonado y luego puesto en libertad porque nada lo incriminaba.