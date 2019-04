Imputaron por homicidio muy especialmente agravado a dos hombres por el asesinato de Nicolás Pereira

El fiscal Juan Gómez señaló que "se lograron las pruebas necesarias sin dudas" para dar con los responsables.

Este jueves formalizaron a dos hombres por el homicidio del joven Óscar Nicolás Pereira, de 21 años, el pasado 29 de abril de 2018 en un supermercado Kinko en avenida Sarmiento y Obligado.

El fiscal de Homicidios Juan Gómez brindó detalles tras la audiencia de formalización:

Fue un hecho de muy difícil aclaración porque los autores estaban con cascos, fue de noche y la investigación chocó contra evidencia. Con el aporte de la doctora Mónica Ferrero, pudimos reencauzar la investigación y logramos un cúmulo de evidencias que nos permite transmitir que estamos frente al autor material de la conducta y quien lo secundaba. Las evidencias pasan desde testimonios y que nos relatan situaciones imposibles de que tuvieran conocimiento si no fueran relatados por los autores del hecho. Son los testigos protegidos.

Hay un detalle, el del crucifijo, que no lo conocía nadie. No lo podían saber si los autores no hubieran contado- como refieren los testigos- su nerviosismo por haber perdido ese elemento que la Policía Científica recogió en el lugar del hecho.

Se logró la prueba habilitante sin ningún tipo de dudas.

El segundo involucrado está cumpliendo prisión preventiva, una pena por delito de extorsión por cuatro años y medio. Es un joven que tendrá para muchísimos años si, como considera la Fiscalía, se prueba su participación.