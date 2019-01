Incendio fatal en una vivienda precaria de Pando: falleció una pareja que tenía tres hijos

"Pensamos que no había nadie, pero después nos empezaron a gritar que había gente adentro e incluso ellos desde el interior pedían ayuda", relató una vecina.

Dos personas murieron en la madrugada de este miércoles, en el barrio Villa del Bosque, en la ciudad de Pando, en el departamento de Canelones. Se trata de un hombre de 43 años y una mujer de 29 años que vivían en una casa que se incendió.

La pareja tenía tres hijos que no se encontraban en el lugar cuando sucedió el hecho. Las víctimas fueron identificadas como Juan Fernández y María Ríos. La estructura que tomó fuego era precaria.

Alejandra, vecina de los fallecidos, relató lo sucedido:

“A las cinco menos cuarto de la mañana sentimos gritos que decían ‘¡fuego, fuego!’. Con mi marido nos levantamos y vimos que había una llamarada bárbara. Empezamos a tirar agua y con las mangueras, pero no podíamos hacer nada.

Pensamos que no había nadie, pero después nos empezaron a gritar que había gente adentro e incluso ellos desde el interior pedían ayuda. Pero no pudimos. Agarramos un hacha y empezamos a golpear todas las maderas, pero no pudimos hacer nada.

Hacía dos años que ellos estaban acá. Tienen tres hijos. Los pequeños no estaban, hace como un mes que están en Montevideo. No sabemos nada de cómo fue el incendio”.