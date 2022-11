"Ingresaron por un lugar que no tenía vigilancia" y "durmieron" a una persona: qué sabe la Policía al momento sobre robo millonario a la refinería

Interrogado si se trataba de un robo "entregado", D´Elía respondió: "Es parte de la hipótesis de trabajo".

El jefe de Policía de Montevideo, Mario D´Elía, aportó detalles del robo ocurrido este lunes de madrugada en la refinería de La Teja de Ancap. Allí, dos delincuentes "vestidos con ropas oscuras, similares a la de los funcionarios", se llevaron $ 3,5 millones.

"Estamos en pleno proceso de investigación. Dos personas que no están identificadas aún ingresaron por un lugar que aparentemente no tenía vigilancia o había una vigilancia menor, no por la puerta principal. Ingresaron a un edificio, no el principal, e hicieron una rapiña, llevando de una caja fuerte la suma de dinero", dijo en rueda de prensa.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, sumó a Telemundo que en el lugar había $ 5 millones y que se desconoce por qué no se llevaron el total del dinero.

Consultado sobre el funcionamiento de las cámaras en el lugar, D´Elía se limitó a responder que se está investigando "si había cámaras, si estaban funcionando y qué otro tipo de medidas de seguridad había".

Además, contó que "la persona rapiñada fue dormida con algo", sin precisar más detalles.

"Estamos tratando de resolverlo lo más rápidamente posible", sentenció, y reconoció que no recordaba un robo de tal magnitud en la refinería.