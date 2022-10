Intentó robar una farmacia, Fiscalía lo liberó, volvió a rapiñar a las pocas horas y fue detenido este martes

La fiscal de Flagrancia Brenda Puppo lo dejó en libertad el viernes "porque no consideró que hubiera elementos para imputarlo", dijo el vocero de Fiscalía.

La Policía capturó esta martes por segunda vez en menos de una semana a un delincuente al que se le atribuyen numerosas rapiñas a comercios de Pocitos, informó este martes el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

El hombre intentó robar una farmacia en la calle 26 de Marzo el viernes pasado. De tapabocas, aseguró tener un arma en su mochila y reclamó quedarse con el dinero de la caja, pero el crimen se frustró y alcanzó a ser detenido mientras huía.

El caso cayó en manos de la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Brenda Puppo, que dispuso el cese de detención "porque no consideró que hubiera elementos para imputarlo", dijo Benech.

"Se vio el video de la persona ingresando a la farmacia. Fue muy rápido. No exhibió ningún arma. Las empleadas de la farmacia pudieron reconocerlo por hechos anteriores, no por (lo hecho en) el robo en esa instancia. La fiscal chequeó a ver si había orden de detención y no la había", relató el vocero del ministerio público.

Su liberación generó molestia en el Ministerio del Interior. Más aún cuando el diario El País informó el fin de semana que el hombre había vuelto a rapiñar a las pocas horas de haber quedado en libertad. Según confirmó el medio, robó una farmacia y una estación de servicio en la misma zona.

Ante estos nuevos crímenes -en total se le atribuyen cerca de 10- el fiscal de Flagrancia Rodrigo Morosoli dispuso una orden de detención. Morosoli es quien investigaba desde hacía tiempo el accionar del delincuente, pero el caso del viernes cayó en manos de Puppo por ser quien estaba de turno en la fiscalía de Flagrancia.

Ahora, Morosoli tendrá 48 horas para solicitar su imputación.