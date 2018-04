Investigan a hinchas de Nacional que agredieron a hinchas de Welcome

Sobre las 22:00, después que se jugara el partido entre Welcome y Nacional, llegaron a la sede del club Welcome varios hinchas de Nacional. En primera instancia comenzaron a increpar a varios hinchas y socios de Welcome que estaban en la sede. Luego de varios segundos de discusión comenzaron las agresiones. Estas arrancan en la calle y se trasladan hasta la puerta del club.

Allí varias personas que salían del club observan lo que está sucediendo en la calle y por eso deciden ingresar nuevamente al club. En tanto, la pelea sigue en la misma puerta del club que termina con uno de sus vidrios rotos tras una patada de uno de los agresores.

Finalmente y tras varios segundos de tensión en el lugar, donde además se estaba celebrando un cumpleaños, los hinchas tricolores se van mientras continúan increpando a los hinchas de Welcome.

Ahora personal de Inteligencia investiga el hecho para tratar de atrapar a los agresores.